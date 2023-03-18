СК проверит факт броска огнетушителя в Вечный огонь в Можайске

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Следственный комитет РФ проверяет факт вандализма у Вечного огня в Можайске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Организована проверка по информации СМИ о вандализме и хулиганских действиях подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса Парк имени 40-летия Победы, расположенного в Можайске", – сообщили в СК.

В ведомстве подтвердили, что экспертиза установит размер причиненного Можайскому городскому округу ущерба.

По предварительной информации, подросток 2011 года рождения нашел огнетушитель на помойке. Мальчик решил выяснить, взорвется ли баллон, и положил его на горелку Вечного огня. Эти действия привели к хлопку.

В декабре 2022 года сотрудники Главного управления МВД по Московской области рассказали о случае тушения снежками Вечного огня в Химках. Было установлено, что правонарушение совершили четыре подростка.

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