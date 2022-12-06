Уголовное дело возбудили по факту осквернения Вечного огня девушками в Анапе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения Вечного огня девушками в Анапе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в интернете распространилось видео, на котором две девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени Вечного огня. После этого одна из них начала нецензурно выражаться и предложила помочиться на мемориал.

"По поручению председателя СК РФ А. И. Бастрыкина следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса в станице Анапской города Анапы, совершенном публично, группой лиц, с использованием сети интернет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и установили личности девушек с видео. Ими оказались несовершеннолетние жительницы Анапы. Девушек доставили в отделение по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде две девушки пожарили зефир у Вечного огня. В ответ на замечание одна из них заявила, что огня больше нигде нет, а разводить его нельзя. Правоохранители организовали проверку после появления соответствующего видео в Сети.

В сентябре сообщалось, что житель Красногорска, который прикурил сигарету от Вечного огня и заснял это на видео, предстанет перед судом. Следователи завершили расследование дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в "Реабилитации нацизма, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества в интернете".

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