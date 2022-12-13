Подростки бросили снег в пламя Вечного огня в Химках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подростки потушили снегом Вечный огонь в Химках. Правоохранители намерены найти нарушителей. О происшествии рассказали сотрудники главка МВД по Подмосковью.

Они уточнили, что сообщение об этом поступило накануне.

"Полицейскими предварительно установлено, что четверо подростков, находясь у монумента "Отстоявшим отчизну" на проспекте Мира, бросили в пламя огня снег и скрылись. Проводится проверка на установление правонарушителей", – передает РИА Новости сообщение полиции.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения Вечного огня девушками в Анапе.

В интернете распространилось видео, на котором две девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени Вечного огня. После этого одна из них начала нецензурно выражаться и предложила помочиться на мемориал.

Уточнялось, что следователи осмотрели место происшествия и установили личности девушек с видео. Ими оказались несовершеннолетние жительницы Анапы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!