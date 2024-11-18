Суд в Москве приговорил к колонии двух мужчин, осквернивших мемориал бойцам СВО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

"Приговором Тверского районного суда города Москвы Голиков Даниил Валерьевич, Козловский Андрей Владимирович признаны виновными", – говорится в сообщении.

Мужчинам вменили пункт "а" части 2 статьи 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов") и часть 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм").

Следователи установили, что в марте обвиняемые осквернили мемориал бойцам спецоперации в центре столицы.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки. Также он разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

