Дело возбуждено после взрыва хлопушки в подмосковной школе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту взрыва хлопушки в школе подмосковной Истры, в результате чего пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. В рамках расследования также будет дана оценка действиям тех, кто допустил пронос пиротехнического изделия в образовательную организацию.

Взрыв петарды произошел 2 апреля в истринской школе № 2. Пятиклассник бросил в портфель одноклассника хлопушку, которая позже взорвалась. В ее составе содержалась химическая смесь.

В результате ЧП две девочки были доставлены в больницу, еще семерых детей осмотрели на месте.