Две девочки госпитализированы после взрыва петарды в школе в Истре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две девочки 2013 года рождения госпитализированы и еще семеро школьников осмотрены на месте после взрыва петарды в школе в подмосковной Истре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку, по результатам которой будет вынесено решение в предусмотренном законом порядке.

В свою очередь, в пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что надзорное ведомство планирует провести проверку для выяснения причины и обстоятельства инцидента. Также будет дана оценка исполнению требований закона о несовершеннолетних.

"По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре Подмосковья.

Петарда взорвалась в школе № 2 в подмосковной Истре 2 апреля. Инцидент произошел во время урока русского языка. Тогда пятиклассник бросил в портфель одноклассника хлопушку, которая впоследствии взорвалась. В ее составе содержалась химическая смесь.

