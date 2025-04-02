Девять детей пострадали при взрыве петарды в школе подмосковной Истры

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Петарда взорвалась в школе № 2 подмосковной Истры. В результате пострадали девять детей, одну девочку госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на областное Минобразования.

По данным ведомства, во время урока русского языка пятиклассник бросил в портфель одноклассника хлопушку, которая взорвалась. В ее составе содержалась химическая смесь.

"Девяти детям стало плохо, им оказали медицинскую помощь, сообщили родителям, вызвали скорую и полицию", – говорится в сообщении.

Ранее в нижегородской школе № 3 у пятиклассника во время урока задымился телефон. После этого гаджет сразу же охладили огнетушителем, а ребят вывели на улицу. Помощь МЧС при этом не потребовалась.

Между тем в конце прошлого года в краснодарской школе № 93 произошло задымление из-за сожженной бумаги. Из учебного заведения эвакуировали 800 человек. Инцидент обошелся без пострадавших. Позднее задымление удалось ликвидировать.

