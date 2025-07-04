Неизвестный ударил ножом в шею 9-летнего мальчика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Неизвестный ударил ножом в шею 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июля, во дворе жилого дома. По данным ведомства, после произошедшего мальчик доставлен в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Злоумышленник задержан. Им оказался местный житель 1990 года рождения. В ближайшее время его привезут в отделение, где мужчина будет допрошен. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

В подмосковном Минздраве рассказали Агентству "Москва", что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Сейчас ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее в Москве задержали мужчину, который напал на автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, он подбежал к проезжавшей мимо машине, в салоне которой в тот момент находился пациент, и начал наносить удары по кузову.

После того как скорая остановилась перед светофором, злоумышленник вступил в ссору с врачами, а затем разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло. Кроме того, мужчина несколько раз ударил по руке водителя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленника отправили в СИЗО.

