Омбудсмен Мишонова: мальчика в Сергиевом Посаде ударил больной шизофренией

Фото: телеграм-канал Mash

На мальчика из Сергиева Посада напал мужчина, больной шизофренией. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Мужчина ударил ножом 9-летнего мальчика, который просто играл во дворе", – объяснила она.

Омбудсмен добавила, что пострадавшему провели операцию, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится в медицинской палате вместе со своей матерью.

"Еду в больницу", – заключила Мишонова.

ЧП произошло 4 июля во дворе жилого дома в Сергиевом Посаде. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался местный житель 1990 года рождения.

