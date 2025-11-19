Мединский отреагировал на отмену Украиной имен российских императоров

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на отмену Украиной имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в "запретительном" списке Киева обозначены как "Микола Перший" и "Микола Другий". Свое мнение политик высказал в статье, опубликованной на сайте "Комсомольской правды".

В материале Мединский ссылается на публикацию украинского института национальной памяти со списками "запрещенных" и "разрешенных" имен, в которых в основном оказались русские деятели культуры, писатели, поэты и художники.

"Особые заслуги обнаружились у "Миколы" Гоголя как (не смейтесь) известного "собирателя украинского фольклора". "Микола Гоголь" разрешен, зато "Микола Перший" и "Микола Другий" – оба отныне на Украине запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже", – написал помощник российского президента.

Ранее на Украине запретили четвертый сезон сериала "Игра престолов" из-за участия в нем российского актера Юрия Колокольникова. Такие же ограничения коснулись третьего сезона "Белого лотоса", фильмов "Довод" и "Крейвен-охотник".

Помимо этого, в августе Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины из-за того, что тот снимался в кинокартинах, которые финансируются из госбюджета РФ.