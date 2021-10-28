Россиян предупредили о новом виде мошенничества при оформлении кредитов

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Мошенники изобрели новый способ хищения денег: злоумышленники оформляют кредиты онлайн, предоставляя микрофинансовым организациям похищенные в Сети личные данные россиян. Об этом сообщает Life.ru.
Новый способ обмана прежде всего рассчитан на активных интернет-пользователей, поскольку в его основе лежит сбор всех персональных данных человека, которые можно найти в Сети. В частности, мошенники используют утекшие в свободный доступ кредитные базы и информацию из аккаунтов в социальных сетях.
Затем злоумышленники указывают эти данные в заявках на кредиты в различных микрофинансовых организациях, предоставляющих свои услуги онлайн. Жертва получает несколько CMC c кодами, необходимых для подтверждения регистрации, после чего злоумышленники звонят ей от имени службы техподдержки.
Как правило, мошенники просят прислать скриншоты с текстом полученных сообщений якобы для того, чтобы разобраться в возникшей проблеме, а на самом деле завершают регистрацию и оформляют кредит.
Коварность данного вида мошенничества заключается в том, что жертва замечает его последствия лишь через месяц, когда получает от кредитной организации требование об оплате займа. Кроме того, часто обманутый гражданин не может доказать, что не оформлял кредит, а стал жертвой мошенников.
"Новая схема так же, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из СМС) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог. Именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются каким-либо образом компенсировать потери пострадавших от действий мошенников", – пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
Ранее сообщалось, что в Москве появились мошенники, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.
В столичном Депздраве подчеркнули, что ни сотрудники департамента здравоохранения, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.
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