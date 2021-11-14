Объявлен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Тренерский штаб сборной России по футболу представил основной состав на предстоящий матч против Хорватии в Сплите.
На поле выйдут защитники Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Федор Кудряшов, полузащитники Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев, а также нападающий Федор Смолов.
Капитанскую повязку получил Джикия – в таком качестве он выступит во второй раз с момента назначения Валерия Карпина главным тренером сборной (ранее на каждый матч команду выводил новый капитан).
Матч против Хорватии имеет важное турнирное значение, поскольку в случае победы или ничьей сборная России напрямую выйдет на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Поражение оставит национальную команду на второй позиции в отборе, которая дает право только на стыковые матчи.
Ранее стало известно, что для российских болельщиков организуют шаттлы от места организованного сбора до стадиона в Сплите и обратно перед и после матча сборных России и Хорватии. Зрителям будет необходимо иметь при себе распечатанный входной билет, удостоверение личности, а также сертификат о вакцинации европейского образца.
Болельщики сборной России спели перед матчем с Хорватией
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