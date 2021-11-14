Сборная России готовится к заключительному матчу отбора ЧМ

Сборная России по футболу прибыла в Сплите, где сегодня встретится с командой Хорватии. Это будет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Чтобы попасть на мировое первенство, россиянам достаточно сыграть вничью. Встреча начнется в 17:00 мск.

Для российских болельщиков между тем организовали специальный рейс. По прибытии им придется предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, подойдет и отрицательный ПЦР-тест.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

