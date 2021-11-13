Мичков стал самым молодым автором гола в сборных России и СССР по хоккею

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Нападающий СКА (Санкт-Петербург) Матвей Мичков стал самым молодым автором шайбы в истории сборных России и СССР по хоккею.

Спортсмен отличился в матче России и Швеции на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. На момент результативного удара форварду было 16 лет 339 дней.

Предыдущим лидером по данному показателю был хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин. Впервые он отличился за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

Сам Овечкин накануне забил за свою команду в Национальной хоккейной лиге (США) и стал четвертым в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.