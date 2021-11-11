Мичков стал самым молодым игроком в истории российской хоккейной сборной

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков стал самым молодым спортсменом в истории российского хоккея, выступившим за национальную сборную.

Молодой человек впервые вышел на лед в составе национальной команды в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии. На сегодняшний день Мичкову 16 лет, 11 месяцев и 2 дня.

До этого самым молодым игроком сборной в истории отечественного хоккея считался Владислав Третьяк, который впервые выступил за СССР в возрасте 17 лет, 7 месяцев и 8 дней, а в случае со сборной РФ таким игроком считался Александр Овечкин, который дебютировал за национальную команду в 17 лет, 11 месяцев и 15 дней.

Ранее Федерация хоккея России объявила первых трех хоккеистов, вошедших в заявку национальной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Ими стали капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а также нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, которые выступают за "Тампа-Бэй Лайтнинг".

