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Спорт

07:46

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Токио

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями четвертого этапа серии Гран-при – NHK Trophy. Соревнования проходят в Токио.

В произвольной программе пара получила оценку 148,88, в сумме двух программ – 227,28 балла. Вторыми стали фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 213,27 балла.

На третьем месте в таблице, набрав 209,42 балла, расположились фигуристы из Японии – Рику Миура и Рюити Кихара.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Турине. По результатам короткой и произвольной программ россиянин получил 273,55 балла.

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