ПСЖ сыграет с "Реал Мадридом" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Повторная жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов прошла в Ньоне в понедельник, 13 декабря. По ее результатам стало известно, что испанский "Атлетико" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", а "Пари Сен-Жермен" – с "Реалом".
Также на поле встретятся "Зальцбург" с "Баварией", "Спортинг" с "Манчестер Сити", "Бенфика" с "Аяксом", "Челси" с "Лиллем", "Интер" с "Ливерпулем".
Жеребьевка прошла повторно из-за технической ошибки ПО внешнего поставщика услуг, который отвечал за инструктаж должностных лиц относительно того, какие команды и с кем могут играть в плей-офф.
Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин во время определения соперника "Вильярреала" вытащил шарик с "Манчестер Юнайтед". Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе.
Шар с "Манчестер Юнайтед" не был помещен в корзину с возможными соперниками "Атлетико", после жеребьевки мадридский клуб подал протест на ее итоги.
Первые игры футболисты проведут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные матчи состоятся 8, 9, 15 и 16 марта. Финальные игры запланированы на 28 мая, они пройдут в Санкт-Петербурге.
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