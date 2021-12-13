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Спорт

17:01

UEFA заново проведет жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

спорт

Фото: ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel

Из-за технической ошибки UEFA заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Уточняется, что это связано с технической ошибкой ПО внешнего поставщика услуг, который отвечал за инструктаж должностных лиц относительно того, какие команды и с кем могут играть в плей-офф.

После предыдущей жеребьевки испанский "Атлетико" подал протест на ее итоги.

В конце ноября в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. В полуфинале плей-офф сборная России встретится с командой Польши. В другом полуфинале команда Швеции сыграет со сборной Чехии. В случае выхода в финал сборная Россия сыграет дома со шведами или чехами.

Стали известны соперники сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

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