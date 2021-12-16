Итальянский тренер Паоло Ваноли подписал контракт с московским ФК "Спартак"

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Итальянец Паоло Ваноли подписал контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Он займет пост главного тренера. Об этом РИА Новости рассказал агент Ваноли Андреа Д’Амико.
"Ваноли Паоло подписал контракт со "Спартаком", презентация и пресс-конференция состоятся завтра (17 декабря. – Прим. ред.)", – сказал итальянский агент.
Отмечается, что столичный "Спартак" стал первым клубом в карьере 49-летнего Ваноли, в котором он займет должность главного тренера. Ранее специалист трудился в юношеских сборных Италии, а также работал ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере".
Паоло Ваноли – третий итальянский тренер в истории "Спартака". До него этот пост занимали Невио Скала и Массимо Каррера.
Должность главного тренера столичной команды освободилась 15 декабря, после того как пост покинул португалец Руй Витория. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. В тот же день стало известно, что новым главным тренером "Спартака" станет Ваноли.
Паоло Ваноли, который должен стать главным тренером "Спартака", прилетел в Москву
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