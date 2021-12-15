Руй Витория покинул должность главного тренера московского "Спартака"

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Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщается на сайте команды.

В релизе отмечается, что Витория запомнят как тренера, который вывел "Спартак" в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Вместе с Виторией столичный клуб также покинут его ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив контракт на два года. Под руководством португальского специалиста столичный клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, однако прошел групповой этап Лиги Европы. В российской Премьер-лиге "Спартак" идет на девятом месте.

