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Спорт

16:51

Руй Витория покинул должность главного тренера московского "Спартака"

спорт

Фото: LESZEK SZYMANSKI/EPA/ТАСС

Португалец Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщается на сайте команды.

В релизе отмечается, что Витория запомнят как тренера, который вывел "Спартак" в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Вместе с Виторией столичный клуб также покинут его ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Руй Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив контракт на два года. Под руководством португальского специалиста столичный клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, однако прошел групповой этап Лиги Европы. В российской Премьер-лиге "Спартак" идет на девятом месте.

"Спартак" вышел в плей-офф Лиги Европы

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