"Манчестер Сити" разгромил "Лидс" в чемпионате Англии со счетом 7:0

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Футбольный клуб "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла на стадионе "Этихад". Встреча закончилась со счетом 7:0.

В составе "Манчестер Сити" два мяча забил Кевин Де Брейне (32-я и 62-я минуты). Кроме того, забитыми голами отметились Фил Фоден (8), Джек Грилиш (13), Рияд Марез (49), Джон Стоунз (74) и Натан Аке (78).

"Манчестер Сити" одержал седьмую победу подряд и закрепился на первом месте в чемпионате Англии. В активе команды 41 балл.

В свою очередь, "Лидс" занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее футболисты московского футбольного клуба "Спартак" потерпели крупное поражение от "Сочи" в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги.

Встреча пошла на стадионе "Фишт". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сочинцев.