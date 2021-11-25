Джикия прокомментировал отказ Спаллетти пожать руку Витории

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия оценил поступок главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти, который отказался пожать руку наставнику столичной команды Руи Витории. Об этом пишет РИА Новости.
В среду, 24 ноября, "Спартак" победил "Наполи" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Инцидент произошел после матча, когда Спаллетти отказался пожать руку Витории. Свое решение наставник "Наполи" объяснил тем, что коллега не поприветствовал его перед началом игры. В свою очередь, Витория уличил Спаллетти во лжи, заявив, что того не было на скамейке "Наполи" за 30 секунд до начала встречи.
Джикия сообщил, что у тренеров сложились свои отношения.
"В прошлой игре немного повздорили. Меня там не было, я был на поле", – сказал игрок.
Капитан команды подчеркнул, что было важно обыграть "Наполи" во второй раз подряд. При этом одной из причин поражения итальянской команды Джикия назвал погоду.
"Да, погода наша. Они не ожидали, что будет так холодно", – выразил мнение футболист.
Он также отметил поддержку болельщиков во время игры.
"Сегодня была лучшая поддержка за все время начиная с карантина", – сообщил капитан "Спартака".
Одним из главных героев матча Джикия назвал вратаря Александра Селихова. Он подчеркнул, что голкипер "Спартака" является одним из лучших на своей позиции в России.
"Я его всегда буду поддерживать. Мы вместе пришли в "Спартак". Он красавец", – добавил игрок.
Накануне "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальме" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, российская команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе "Эледа" в Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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