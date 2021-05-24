Руй Витория назначен на пост главного тренера московского "Спартака"

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Главным тренером первой команды ФК "Спартак-Москва" утвержден Руй Витория. С ним подписали контракт на два года, сообщается на сайте клуба.

"Совет директоров ФК "Спартак-Москва" утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года", – говорится в сообщении.

Витория начал тренерскую карьеру в 2002 году в клубе "Вилафранкенсе", за который он многие годы выступал в качестве игрока. После он набирался опыта в юношеской команде "Бенфики".

В 2010 году состоялся дебют тренера в высшей лиге. Тогда он принял приглашение "Пасуш де Феррейры". Клуб во главе с Виторией дошел до финала Кубка португальской лиги.

В 2016 и 2017 годах Витория был признан лучшим тренером чемпионата Португалии.

До декабря прошлого года Руй работал в Саудовской Аравии. С клубом "Аль-Наср" он выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

Уточняется, что в новый тренерский штаб "Спартака" также войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что решила выйти из состава директоров клуба из-за разногласий с остальными его членами по нескольким вопросам.