Наставником "Спартака" станет бывший тренер "Бенфики" – СМИ

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Португальский тренер Руй Витория близок к подписанию контракта с московским "Спартаком".

Как сообщает издание O Jogo, стороны согласовывают условия личного контракта. Бывший тренер лиссабонской "Бенфики" должен подписать с "красно-белыми" договор на два года.

При этом там будет прописана возможность продления контракта еще на сезон. Отмечается, что зарплата 51-летнего специалиста составит 4,5 миллиона евро в год.

Витория возглавлял "Бенфику" с 2015 по 2019 год. При нем клуб выиграл два титула чемпионов Португалии. Последним местом работы специалиста был саудовский "Ан-Наср".

Ранее в "Спартаке" сообщили, что имя нового главного тренера команды будет объявлено после 16 мая, и это будет иностранный специалист.

При этом тренерский штаб Доменико Тедеско покинет клуб летом в полном составе. Немец в декабре заявил, что не будет продлевать контракт, который истекает в конце мая.