Наставником "Спартака" станет бывший тренер "Бенфики" – СМИ

Фото: AP/Matthias Schrader
Португальский тренер Руй Витория близок к подписанию контракта с московским "Спартаком".
Как сообщает издание O Jogo, стороны согласовывают условия личного контракта. Бывший тренер лиссабонской "Бенфики" должен подписать с "красно-белыми" договор на два года.
При этом там будет прописана возможность продления контракта еще на сезон. Отмечается, что зарплата 51-летнего специалиста составит 4,5 миллиона евро в год.
Витория возглавлял "Бенфику" с 2015 по 2019 год. При нем клуб выиграл два титула чемпионов Португалии. Последним местом работы специалиста был саудовский "Ан-Наср".
Ранее в "Спартаке" сообщили, что имя нового главного тренера команды будет объявлено после 16 мая, и это будет иностранный специалист.
При этом тренерский штаб Доменико Тедеско покинет клуб летом в полном составе. Немец в декабре заявил, что не будет продлевать контракт, который истекает в конце мая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: