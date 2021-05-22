Салихова сообщила о своем выходе из состава совета директоров "Спартака"

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Зарема Салихова, спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, что решила выйти из состава директоров клуба из-за разногласий с остальными его членами по нескольким вопросам. Об этом сообщает RT.

По ее словам, она не согласна с выбором нового главного тренера клуба, а также с процедурой утверждения его кандидатуры и трансферным планом команды.

"В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности – только фонд "Спартак – детям", – уточнила Салихова.

Она вошла в состав совета директоров клуба 3 мая 2021 года. Спутница Федуна заняла должность главы комитета по аудиту и вознаграждениям "Спартака".

Ранее сообщалось, что ФК "Спaртaк" стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команда сыграла вничью с грозненским "Ахмaтом", матч завершился со счетом 2:2. В состaве "Ахмaта" дубль сделал Влaдимир Ильин (20-я и 31-я минуты).