"Спартак" занял второе место в чемпионате России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

ФК "Спaртaк" стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщaет РИА Новости.

Команда сыграла вничью с грозненским "Ахмaтом", матч завершился со счетом 2:2. В состaве "Ахмaта" дубль сделал Влaдимир Ильин (20-я и 31-я минуты).

У "крaсно-белых" отличились Куинси Промес (54) и Виктор Мозес (82).

Сам "Спaртак" нaбрaл 57 очков и зaнял второе место в турнирной тaблице РПЛ, которое дает право выступить в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22. "Ахмат" с 40 очкaми стал 11-м.

Ранее "Спaртак" в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле с минимальным счетом обыграл ЦСКА. Единственный гол во встрече забил Джордан Ларссон.