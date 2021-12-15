Тренер Ваноли прилетел в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Фото: youtube.com/Вышли!

Итальянский футбольный тренер Паоло Ваноли прилетел в Москву для подписания контракта с московским "Спартаком". Об этом пишет РИА Новости.

Ваноли прибыл в российскую столицу из итальянской Венеции. В Шереметьево наставника встретил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

До этого Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии. Кроме того, тренер был ассистентом в английском "Челси" и итальянском "Интере".

Ранее португалец Руй Витория покинул пост главного тренера "Спартака". В релизе отмечалось, что наставник смог вывести "Спартак" в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив контракт на два года. Под руководством португальского специалиста столичный клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. В российской Премьер-лиге "Спартак" идет на девятом месте.