Александр Кокорин перешел в итальянскую "Фиорентину"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" сообщил о переходе российского игрока Александра Кокорина в команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Добро пожаловать, Александр Кокорин", – говорится в сообщении на русском языке.

Уточняется, что презентация 29-летнего футболиста пройдет в 19:00 по московскому времени.

С момента перехода в московский "Спартак" Александр Кокорин сыграл в 8 матчах Российской Премьер-лиги. За этот период он забил два гола и отдал одну голевую передачу. В матчах за сборную России Кокорин забил 12 голов.