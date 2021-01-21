"Спартак" объявил о переходе Кокорина в итальянскую "Фиорентину"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин продолжит карьеру в итальянской команде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного клуба.

По данным пресс-службы "Спартака", Кокорин будет играть в "Фиорентине", которая представляет Флоренцию.

Уточняется, что речь идет о полноценном трансфере. Соглашение между футболистом и его новым клубом будет рассчитано на 3,5 года.

Кокорину предстоит пройти медобследование в Италии и подписать контракт. По некоторым данным, сумма выплаты за игрока составит 3,5 миллиона евро.

С момента перехода в "Спартак" Александр Кокорин сыграл в 8 матчах Российской премьер-лиги. За это время он забил два гола и отдал одну голевую передачу.

