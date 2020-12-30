Тренеры Овчинников и Онопко покинули столичный ФК ЦСКА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Московский футбольный клуб ЦСКА расстался с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
Как сообщила пресс-служба армейцев, они покинули тренерский штаб в связи с истечением срока контрактов. Овчинников работал в клубе с 2014 года, Онопко – с 2009-го.
Клуб поблагодарил специалистов за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Уточняется, что ЦСКА после 19 туров занимает второе место в чемпионате России с 37 очками в активе.
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ранее отказался продлевать контракт с клубом.