Тренеры Овчинников и Онопко покинули столичный ФК ЦСКА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб ЦСКА расстался с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Как сообщила пресс-служба армейцев, они покинули тренерский штаб в связи с истечением срока контрактов. Овчинников работал в клубе с 2014 года, Онопко – с 2009-го.

Клуб поблагодарил специалистов за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Уточняется, что ЦСКА после 19 туров занимает второе место в чемпионате России с 37 очками в активе.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ранее отказался продлевать контракт с клубом.