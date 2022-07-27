Российский футболист Кокорин не вызван на предсезонные сборы "Фиорентины"

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Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не включил российского форварда Александра Кокорина в заявку на второй предсезонный сбор. Об этом сообщается на сайте команды.

Всего в заявку предсезонных товарищеских матчей, которые пройдут в Австрии и Испании, вошли 29 футболистов. Россиянин в этот список не попал.

Первый товарищеский матч против турецкого "Галатасарая" клуб из Италии сыграет 30 июля.

Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" 27 января 2021 года. Сумма сделки не разглашалась. За более чем полтора года 31-летний россиянин провел в составе команды 11 матчей и не отметился результативными действиями.