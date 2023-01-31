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Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

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Испанский футболист Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду, который играет в арабском клубе "Аль-Наср". Этот клуб заключил контракт с Роналду на два года.

Отмечается, что у Серхио Рамоса истекает контракт этим летом и французский клуб его пока не продлил. По информации местных СМИ, руководство примет решение по результатам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Они состоятся в феврале-марте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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