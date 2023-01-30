Посвященная хоккеисту Валерию Харламову марка выйдет в обращение 31 января

Фото: Вячеслав Ун Да-син/Фотохроника ТАСС

АО "Марка" сообщила о выпуске почтовой марки, посвященной хоккеисту Валерию Харламову, передает Агентство "Москва".

"31 января в почтовое обращение выйдет карточка с оригинальной маркой, посвященная 75-летию со дня рождения хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР Валерия Борисовича Харламова", – указано в обращении.

На марку нанесут портрет самого Харламова, а на основном изображении продемонстрируют фрагмент матча Суперсерии СССР – Канада 1972 года в Москве. Для столицы также изготовят штемпель специального гашения.

В начале января в Музее космонавтики открылась выставка, посвященная еще одним предметам коллекционирования – космическим значкам. Экспозиция вошла в состав музейного проекта "Открываем фонды".

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