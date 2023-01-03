Фото: vk.com/kosmo_museum

В Музее космонавтики открылась выставка, посвященная космическим значкам. Посетить ее можно до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Она стала частью большого музейного проекта "Открываем фонды", который знакомит посетителя с различными фондовыми собраниями", – отметили на портале.

После VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 фалеристика как вид коллекционирования знаков и значков стала очень популярна. 4 октября этого же года запуск первого искусственного спутника Земли положил начало тематики космоса в фалеристике.

С этого момента значки стали коллекционировать, так как они были доступны большому количеству людей. Их можно было приобрести в киосках "Союзпечать".

"Коллекция значков Музея космонавтики составляет около 10 тысяч единиц хранения, она одна из наиболее полных по космической тематике. В ее основу легли три большие коллекции Б. М. Саукке, А. Д. Шестакова и И. М. Портнова, приобретенные музеем в 1970–1990-е годы", – отметили на сайте.

Посетители увидят на выставке более 300 экспонатов. В музее такая выставка экспозиция представлена впервые. Гости смогут вспомнить и узнать об яркой истории отечественной космонавтики с помощью значков.

На выставке каждый экспонат соответствует достижению отечественной космонавтики. Например посетители могут увидеть полет первых искусственных спутников Земли, космического пассажира – Лайку, легендарных космонавтов, освоение Луны и планет Солнечной системы.

Помимо значков в экспозиции представлены почтовые марки, портреты, фарфоровые медальоны, миниатюры из ситалла.

Ранее сообщалось, с 3 ноября 2023 года по 14 января 2024 года пройдет выставка коллекционных плюшевых медведей в Дарвиновском музее. Среди экспонатов будут представлены плюшевый мишка Мистера Бина, желанная среди коллекционеров "девочка Тедди", а также медведи возрастом с "Титаник" и королеву Елизавету II.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!