Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Благотворительная выставка котов из приютов пройдет в Солнцево 5 января. Об этом сообщил фонд "Собаки, которые любят" в своей официальной группе "ВКонтакте".

"5 января фонд "Собаки, которые любят" приглашает москвичей в ТРЦ "Небо" в Солнцево на добрую новогоднюю выставку котиков из приютов, которые под ласковое мурчание будут искать дом и любящего хозяина", – отмечается в публикации.

На мероприятии будут работать волонтеры. Они расскажут посетителям выставки о характере животных и помогут сделать правильный выбор.

Кроме того, партнеры благотворительной акции подготовили подарки, которые должны помочь котикам освоиться в новой для них обстановке.

Уточняется, что все желающие могут также оставить под елкой подарки для подопечных приютов. Посетителям предложат купить сувениры и получить бесплатную консультацию ветеринара.

Ранее сообщалось, что сотрудники Московского метрополитена нашли на одной из станций черного кота в сумке. В сообщении отметили, если в ближайшее время не удастся найти его хозяина, животное передадут в столичный приют.

Минприроды попросило россиян не дарить на Новый год живых кроликов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!