16:46Город
Выставка плюшевых медведей пройдет осенью в Дарвиновском музее
Фото: darwinmuseum.ru
Выставка коллекционных плюшевых медведей откроется в Дарвиновском музее осенью будущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Специально ко Дню плюшевого мишки Дарвиновский музей открывает масштабную выставку коллекционных плюшевых медведей с удивительной биографией", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка пройдет с 3 ноября 2023 года по 14 января 2024 года. Среди экспонатов будут представлены плюшевый мишка Мистера Бина, желанная среди коллекционеров "девочка Тедди", а также медведи возрастом с "Титаник" и королеву Елизавету II.
Ранее сообщалось, что 5 января в столичном районе Солнцево пройдет благотворительная выставка котов из приютов. На ней будут работать волонтеры, которые расскажут посетителям мероприятия о характере животных и помогут сделать правильный выбор.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!