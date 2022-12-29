Выставка плюшевых медведей пройдет осенью в Дарвиновском музее

Фото: darwinmuseum.ru

Выставка коллекционных плюшевых медведей откроется в Дарвиновском музее осенью будущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Специально ко Дню плюшевого мишки Дарвиновский музей открывает масштабную выставку коллекционных плюшевых медведей с удивительной биографией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка пройдет с 3 ноября 2023 года по 14 января 2024 года. Среди экспонатов будут представлены плюшевый мишка Мистера Бина, желанная среди коллекционеров "девочка Тедди", а также медведи возрастом с "Титаник" и королеву Елизавету II.

Ранее сообщалось, что 5 января в столичном районе Солнцево пройдет благотворительная выставка котов из приютов. На ней будут работать волонтеры, которые расскажут посетителям мероприятия о характере животных и помогут сделать правильный выбор.



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