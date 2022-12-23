Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах, передает Агентство "Москва".

"Здесь сегодня же открыли эскалаторную галерею историческую, которая 40 лет не работала. Мы ее полностью восстановили, отстроили", – заявил Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что галерею запустили по просьбам москвичей, и выразил надежду на ее долгосрочное использование в будущие годы.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что проезд по обновленной эскалаторной галерее будет бесплатным по решению мэра города. Он также отметил, что при ремонте объекта применялись российские технологии и материалы.

Нижний вестибюль эскалаторной галереи располагается в 150 метрах от южного выхода станции "Воробьевы горы". В честь запуска объекта здесь открыли выставку работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров. Экспозиция посвящена достопримечательностям Москвы. С авторами также пообщался мэр Сергей Собянин.

Верхний вестибюль галереи выходит к улице Косыгина, а на его крыше откроется смотровая площадка с сувенирным магазином и кофейными аппаратами. Двухэтажные здания обоих вестибюлей будут облицованы мрамором и гранитом.

Поездка на эскалаторах займет примерно 15 минут. Ожидается, что в рабочие дни пассажиропоток галереи составит около 15 тысяч человек, с возможным увеличением до 20 тысяч в выходные, праздники и дни проведения спортивных мероприятий.

Изначально эскалаторная галерея на Воробьевых горах была открыта 23 июля 1959 года. Ее работу остановили из-за ошибки, допущенной во время проектирования станции метро "Ленинские горы".

В ходе рабочей поездки на Воробьевы горы мэр Москвы Сергей Собянин также открыл местный горнолыжный комплекс. Благодаря многолетней работе в городе появились горнолыжные склоны с канатной дорогой и два трамплина. Еще один трамплин будет запущен позже.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!