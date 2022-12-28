Вход в Пушкинский музей по четвергам будет бесплатным для людей старше 60 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запустил новую билетную политику, сообщается в его телеграм-канале.

По четвергам люди старше 60 лет смогут посетить музей бесплатно. Входной билет можно оформить на сайте pushkinmuseum.art или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. С собой нужно будет взять подтверждающий документ – паспорт или социальную карту.

По бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки.

Ранее сообщалось, что выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" попала в пятерку наиболее посещаемых экспозиций Пушкинского музея за последние 50 лет. Экспозиция стала настолько популярной, что гости культурного учреждения возвращались на нее не единожды.

Среди семейной аудитории самой посещаемой выставкой была "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия". Жучкова утверждает, что посмотреть на историю древней цивилизации приходили люди всех поколений. Если говорить о востребованных экскурсиях, то самыми популярными среди школьных групп можно отметить экспозиции "Древний Египет", "Древняя Греция" и "Древний мир".

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