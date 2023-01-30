ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников 8-го класса, которые повредили железнодорожные пути в Московской области, передает ТАСС.

"... на станции Москва – Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", – заявили в силовом ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что школьники действовали по указанию неизвестных лиц, с которыми вступили в контакт в мессенджере. За противоправную деятельность им пообещали денежное вознаграждение.

Правоохранительные органы решают вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности. Их действия могут классифицироваться либо по статье 205 ("Террористический акт"), либо по статье 281 ("Диверсия").

В ноябре 2022 года суд в Воронеже приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей и обязательным работам 16-летнего подростка, снимавшего на видео осквернение могил на местном кладбище.

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