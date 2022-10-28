Угрожавшего ножом директору школы в Волгоградской области арестовали

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Суд в Волжском арестовал подростка, который ворвался в свою бывшую школу и угрожал ножом директору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области.

"Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области от 27 октября 2022 года несовершеннолетнему Б. изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 16 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подросток пришел с ножом в школу и угрожал директору, уже находясь под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что бывший ученик школы № 6 в Волжском Волгоградской области вломился в учебное заведение с ножом. Молодой человек выломал входную дверь, однако его остановил вахтер.

Уточнялось, что в момент происшествия в школе шли уроки, ученики находились в классах. Педагогам было разослано сообщение о том, чтобы детей не выпускали в коридор.

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