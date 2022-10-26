Дело возбудили после угрозы убийством директору школы под Волгоградом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбудили после угрозы убийством директору школы в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 16-летний бывший ученик ворвался на территорию одной из школ города примерно в 13:30 25 октября. Перед рамой металлоискателя его остановил охранник, который вызвал полицию с помощью тревожной кнопки.

Подросток вел себя агрессивно и требовал встречи с директором школы, которая решила исполнить эту просьбу. Школьник же потребовал восстановить его в образовательном учреждении, из которого ранее он был переведен. При этом известно, что юноша угрожал директору ножом.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали подростка. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время молодой человек задержан <...>, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ ("Угроза убийством"). Прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял ход расследования дела на особый контроль.

В региональном комитете образования рассказали ТАСС, что подросток состоит на учете в полиции.

"В настоящее время школа работает в штатном режиме, учебный процесс не приостанавливался. По состоявшемуся инциденту проводится проверка с участием всех органов профилактики", – отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что бывший ученик школы № 6 в Волжском Волгоградской области вломился в учебное заведение с ножом. Молодой человек выломал входную дверь, однако его остановил вахтер.

Уточнялось, что в момент происшествия в школе шли уроки, ученики находились в классах. Педагогам было разослано сообщение о том, чтобы детей не выпускали в коридор.

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