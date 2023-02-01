Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что тюрьма – это хороший опыт, каждому мужчине следует отсидеть, чтобы прочувствовать это на себе. Об этом он рассказал в беседе с ведущим YouTube-канала "Суперлига".

"Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, – на 1–2 месяца в СИЗО", – высказался нападающий.

Кокорин также отметил, что не жалеет о времени, проведенном в заключении.

В октябре 2018 года Александр Кокорин, тогда выступавший за "Зенит" из Санкт-Петербурга, и Павел Мамаев, представляющий "Краснодар", избили водителя Виталия Соловчука, а затем напали со стулом на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака, которого встретили в кофейне.

В результате судебного разбирательства Кокорин и его брат Кирилл получили 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев и общий друг компании Александр Протасовицкий – 1 год 5 месяцев. В сентябре 2019 года все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу по УДО.

В настоящий момент Александр Кокорин играет за "Арис" из чемпионата Кипра. Павел Мамаев пребывает в статусе свободного агента, его последней командой стали подмосковные "Химки".

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