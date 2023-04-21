11:13Спорт
Марио Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом"
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Бывший игрок сборной России по футболу Марио Фернандес расторг контракт с "Интернасьоналом". Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.
Соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста из-за личных обстоятельств. Согласно условиям контракта, клуб получит компенсацию за прекращение сотрудничества раньше установленного срока.
Футболисту 32 года. За время спортивной карьеры он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок страны.
В составе сборной РФ Фернандес сыграл 33 матча, в рамках которых забил 5 мячей.
Фернандес играл за бразильский клуб с декабря 2022 года. Договор о сотрудничестве предполагал его участие в "Интернасьонале" до конца 2023 года.
До этого игрок футбольного клуба "Торпедо" Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России по футболу. Нападающий клуба нанес результативный удар в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. Возраст Лебеденко на момент игры составлял 39 лет, 9 месяцев и 6 дней.
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