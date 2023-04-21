Марио Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывший игрок сборной России по футболу Марио Фернандес расторг контракт с "Интернасьоналом". Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.

Соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста из-за личных обстоятельств. Согласно условиям контракта, клуб получит компенсацию за прекращение сотрудничества раньше установленного срока.

Футболисту 32 года. За время спортивной карьеры он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок страны.

В составе сборной РФ Фернандес сыграл 33 матча, в рамках которых забил 5 мячей.

Фернандес играл за бразильский клуб с декабря 2022 года. Договор о сотрудничестве предполагал его участие в "Интернасьонале" до конца 2023 года.

До этого игрок футбольного клуба "Торпедо" Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России по футболу. Нападающий клуба нанес результативный удар в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. Возраст Лебеденко на момент игры составлял 39 лет, 9 месяцев и 6 дней.

