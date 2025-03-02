Олимпийский чемпион в танцах на льду Сизерон объявил о возобновлении карьеры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Французский фигурист, олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду Гийом Сизерон заявил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), что хочет возобновить спортивную карьеру.

В паре с 30-летним Сизероном будет кататься 32-летняя фигуристка из Канады Лоранс Фурнье-Бодри. До этого она выступала в паре с датским спортсменом Николаем Серенсеном, с которым дважды занимала второе место на Турнире четырех континентов.

В своей карьере Сизерон выступал в паре с французской фигуристкой Габриэлой Пападакис. В Пекине на Олимпийских играх они установили мировой рекорд, набрав в сумме 226,61 балла.

Ранее стало известно, что чемпионы России по фигурному катанию 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона. Спортсмены также дважды становились серебряными призерами чемпионата России (2024, 2025).

Между тем трехкратный олимпийский чемпион, 36-летний биатлонист из Норвегии Тарьей Бе заявил, что завершит карьеру по окончанию сезона. Бе побеждал в мужской эстафете на Играх 2010 и 2011 годов. В 2022 году он одержал первенство в смешанной категории.