МОК не допустил борца Садулаева до турнира, где разыграют путевки на Олимпийские игры

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил двухкратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву выступать на турнире в Баку, где будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев", – указано в сообщении.

Садулаев – победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весе до 86 килограммов, а также чемпион Олимпийских Игр в Токио в категории до 97 килограммов. Вместо него в Баку будет выступать Алихан Жабраилов.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из РФ и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

До этого МОК призвал мировых спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Они пройдут осенью в Москве и Екатеринбурге.

Свой призыв в организации объяснили опасениями, которые вызваны тем, что РФ может якобы использовать гостей из зарубежных стран для пропаганды. Более того, комитет обвинил РФ в "циничной попытке политизировать спорт".