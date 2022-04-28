В Роскачестве развеяли миф о вредном излучении смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова заявила, что негативного влияния на здоровье человека не было выявлено.

"Проводившиеся международные научные исследования на текущий момент не выявили опасности 5G для здоровья. При этом интенсивность излучаемых смартфонами 3G- или 4G-волн намного ниже, чем у их предшественников, особенно при хорошем покрытии сети", – приводит "Газета.ру" ее слова.

По словам Боровковой, для сетей 5G необходимы передатчики меньшего размера, чем для 3G или 4G. Интенсивность излучения у них будет значительно меньше, при этом степень любого изменения воздействия радиочастотных полей еще находится в стадии изучения.

Эксперт добавила, что смартфоны чаще используются для поиска информации, видеозвонков и общения в мессенджерах, чем для звонков по ним, в связи с этим его расстояние от головы больше, а воздействие волн меньше.

Она также рекомендовала использовать наушники или громкую связь при совершении звонков.

Ранее медицинский аналитик Полина Козлова сообщила, что вибрация смартфона вряд ли способна негативно влиять на здоровье человека.

Козлова подчеркнула, что в медицине действительно существует так называемая вибрационная болезнь. Однако заболевание характерно для работников производств, которые подвергаются воздействию вибрации в течение 3–5 лет.