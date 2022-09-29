Диетолог рассказала, как наладить питание в стрессовой ситуации

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рекомендовала выбирать продукты с ярко выраженным вкусом при потере аппетита во время стрессовых ситуаций.
"Однозначно те продукты, которые обладают ярко выраженным вкусом (например, кислые), продукты, богатые специями, способны стимулировать аппетит за счет увеличения выработки желчного сока. Но в большей степени это психологическая работа и сознательная регуляция питания по часам с той целью, чтобы у организма вырабатывался рефлекс для приема пищи", – рассказала она в беседе с Тульской службой новостей.
По словам эксперта, при переедании во время стресса поможет регулярность и полноценность питания. Бурякова отметила важность снижения количества вредных продуктов в рационе. Предпочтение лучше отдать фруктам, ягодам, хлебобулочным изделиям из грубого темного хлеба с отрубями, семенам, запеченному картофелю, макаронам из твердых сортов пшеницы, а также крупам.
Диетолог разделила полезные продукты на три группы:
Между тем от употребления алкоголя, кофе, консервантов и транс-жиров во время стресса следует отказаться.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что алкоголь не снимает стресс, а вызывает обратный эффект. По его словам, регулярное употребление таких напитков может блокировать выработку мозгом определенных веществ, за счет которых формируется хорошее психическое здоровье.
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