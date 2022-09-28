Нарколог напомнил, что алкоголь не снимает стресс

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Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предостерег от употребления алкоголя для борьбы со стрессом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Эксперт заметил, что многие люди пытаются расслабиться с помощью алкоголя и отвлечься от проблем.

"Однако на самом деле такие напитки вызывают обратный эффект. Употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств", – заявил нарколог.

Регулярное употребление алкоголя, добавил Холдин, может блокировать выработку мозгом определенных веществ, за счет которых формируется хорошее психическое здоровье.

По мнению психолога-нарколога, снимать стресс лучше иными способами, которые у каждого человека могут быть свои. Чтобы понять, какие действия расслабляют, потребуется проанализировать свой образ жизни. В случае если человек начинает чувствовать зависимость от алкоголя, лучше оперативно обратиться к врачу.

Ранее врач-невролог Елена Мирошник рассказала, что для спокойствия и снижения тревожности можно попробовать заваривать чаи и отвары с особыми травами – мятой, мелиссой, чабрецом, ромашкой, пустырником и липой.



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