Врач развеял мифы о популярных средствах от похмелья

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Врач-терапевт, кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов развеял мифы о популярных средствах от похмелья. По его словам, лучше не пытаться избавиться от похмелья с помощью алкоголя, кофе, мясных бульонов и бани, сообщает "Мослента".

"Повторное употребление спиртных напитков может привести к воспалению поджелудочной железы и печени. Следует отложить занятия спортом и отказаться от жирной и жареной пищи", – рассказал Османов.

По его словам, в списке средств от похмелья можно встретить мясной бульон, однако его также не рекомендуется есть в этом состоянии. Кардиолог предупредил и об опасности кофе и бани. По его словам, лучше принять контрастный душ, который поможет снять симптомы похмелья, но при этом не окажет влияния на сердце.

Османов добавил, что для ускорения процесса выведения алкоголя из организма нужно пить обычную воду.

Ранее психиатр, нарколог Ольга Шевченко сообщила, что несомненными признаками алкогольной зависимости являются тремор, "развинченные" движения, отекшее лицо, покраснение кожи.

По ее словам, в некоторых случаях предварительная оценка дается преимущественно по опросу, в который входят пункты касательно алкогольных привычек. Так, человек рассказывает, как часто и при каких обстоятельства употребляет алкоголь, есть ли у него похмелье, бывают ли срывы и провалы в памяти.

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