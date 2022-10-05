Диетолог рассказала, какие продукты разрушают иммунитет

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Употребление алкоголя, газировки, а также сладких и мучных продуктов ослабляет иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Сахар, различные сладости, кондитерские изделия, изделия из обработанной белой муки, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки не только негативно влияют на иммунитет, но и повышают риск присоединения бактериальных инфекций", – предупредила она.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Эти продукты влияют на проницаемость сосудистой стенки, и микробы могут быстрее проникать в организм. Также многие бактерии питаются углеводами, любят сладкое и быстрее размножаются в такой среде.

Чтобы иммунитет был крепким и мог противостоять инфекциям, рацион обязательно должен быть сбалансированным, говорит Русакова. Важно, чтобы в нем присутствовали белки, жиры и углеводы.

"В рационе обязательно должен присутствовать высококачественный белок как животного, так и растительного происхождения", – советует диетолог.

Кроме того, важно употреблять как можно больше овощей, фруктов и ягод, добавила она. "Если нет возможности есть их не в сезон, то необходимо их заготовить. Сейчас не варенье популярно, а фрукты и ягоды в сушеном и замороженном виде", – заключила Русакова.

Ранее гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская объяснила, как следует изменить свой рацион в холодное время года. В частности, по ее словам, стоит отказаться от охлажденных напитков, продуктов и мороженого. Кроме того, необходимо исключить еду, в которой присутствуют тяжелые крахмалы и жиры.



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